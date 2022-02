Maroc-Espagne : Entretien entre Bourita et Sanchez en marge du Sommet UA-UE

En marge du sommet de l'Union africaine-Union européenne à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita s’est entretenu jeudi avec le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Cet entretien, le premier du genre entre hauts responsables des deux pays depuis le déclenchement de la crise diplomatique en avril 2021, a été l’occasion pour les parties de convenir de la nécessité de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

«Nous avons tous les deux souligné la nécessité d'aller de l'avant dans cette relation stratégique entre l'Espagne et le Maroc», a déclaré M. Sanchez lors d’une conférence de presse rapportée par Europa Press.

«Pour l'Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique et nous voulons approfondir les relations» bilatérales et en tant que membres de l'Union européenne et de l'Union africaine, a encore ajouté le premier ministre espagnol.

Lors de la même conférence, Pedro Sanchez a également indiqué s'être entretenu avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, sans pour autant donner plus de détail sur la nature de leurs échanges, le premier entre les deux hommes.