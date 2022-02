Le 21e Festival d’astronomie de Marrakech du 28 février au 06 mars

La 21e édition du Festival d’astronomie de Marrakech aura lieu du 28 février au 06 mars prochain, sous le thème «apport des astronomes amateurs à l’astronomie professionnelle».

Organisé par l’Association d’astronomie amateur de Marrakech (3AM), avec le soutien de l’Institut français de Marrakech (IFM), ce rendez-vous annuel vise à instaurer une culture scientifique, à vulgariser l’enseignement de l’astronomie et des sciences du ciel et de l’espace et à encourager la diffusion des connaissances se rapportant à l’astronomie.

Cette manifestation scientifique a aussi pour objectifs de rendre les sciences de l’univers «faciles», «accessibles» et «amusantes» pour le grand public, indique un communiqué des organisateurs.

Pour cette 21e édition, les organisateurs ont concocté un programme riche en ateliers, conférences et séances d’observations du ciel, avec pour objectif la diffusion des connaissances en astronomie à un public aussi large que varié, dont les groupements scolaires publics et privés, les établissements universitaires et les associations culturelles, en ouvrant les portes des sciences de l’univers.

Au programme de ce rendez-vous scientifique figurent également une rencontre dédiée au parcours astronomiques au féminin en Afrique qui se veut être une occasion d’échanges et de partage entre doctorantes et post-doctorantes issus de différents pays africains.

Dans le cadre de ce festival, la célèbre astrophysicienne belge Katrien Kolenberg animera le 03 mars une conférence à l’IFM sous le thème «la musique des étoiles».

Créée en 1999, l'Association d'astronomie amateur de Marrakech a pour vocation de promouvoir les sciences de l'univers auprès du grand public (scolaire en particulier), de contribuer au développement d'un observatoire astronomique dans la région de Marrakech, et de participer à la diffusion de la science.