Flambée des prix : L'USFP présente sa formule, tout en critiquant le gouvernement

L'Union socialiste des forces populaires a indiqué, ce vendredi, qu’elle observe «avec une vive inquiétude», la vague de hausses successives des prix, notamment ceux liés aux matières premières. Une hausse qui affecte négativement les revenus des familles, contribue à la détérioration des conditions de vie déjà fragiles et menace de l'augmentation des taux de pauvreté, indique-t-elle dans un communiqué.

Le parti de la Rose y dénonce le fait que le gouvernement ait bâti sa loi de finances sur des indicateurs optimistes par rapport aux hypothèses liées aux résultats de la campagne agricole et aux prix moyens des carburants. «Si les précipitations sont imprévisibles, le gouvernement manque d'alternatives en cas de sécheresse persistante, sachant que la sécheresse est quasiment un fait structurel depuis des années, de sorte que la moyenne des précipitations au cours des dix dernières années devait servir de sonnette d'alarme sur la nécessité de penser à des alternatives pour la durabilité des ressources en eau», poursuit le parti d’opposition.

Ce dernier a considéré que la loi de finances 2022 a introduit des mesures fiscales qui ont rehaussé la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe à l'importation, pour certaines matières de base, qu'elles soient destinées à la consommation ou aux industries manufacturières de produits de base. Cela «entraînera inévitablement des augmentations des prix finaux des produits destinés à la consommation», critique-t-il.

L’USFP propose ainsi une formule de cinq mesures urgentes à mettre en œuvre, proposant d’«accélérer l'introduction d'amendements à la loi de finances, permettant des mesures fiscales et législatives qui protègent le revenu individuel des familles et limitent les hausses de prix» et une «intervention urgente des institutions nationales concernées par la lutte contre la corruption et celles concernées par la concurrence, afin de surveiller et d'intervenir pour protéger les citoyennes et les citoyens de toutes les formes de monopole et de spéculation, et l’entente entre les entreprises pour établir la référence prix en violation flagrante de la concurrence»

Le parti propose aussi d’«adopter des mesures immédiates pour protéger le monde rural, le premier touché par la sécheresse coïncidant avec les fluctuations économiques mondiales, et la nécessité d'une activation optimale du Fonds d'appui au monde rural», d’«organiser un débat national sur l'eau» et de «rompre avec toutes les méthodes de communication gouvernementales défaillantes à ce stade critique, qui nécessite d'adopter la voie de la franchise avec les citoyens».