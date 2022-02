Maroc : Les familles de Radi et de Raissouni reviennent sur les procès des deux journalistes

Le comité de soutien au journalistes Omar Radi et Soulaiman Raissouni a tenu, ce vendredi matin, une conférence de presse consacrée au déroulement des deux procès en appel. Cet après-midi, une nouvelle audience de Radi est prévue à la Cour d’appel. Une phase qui sera prévue à huis clos, à la demande de la partie civile, concernant le dossier relatif aux poursuites pour viol et attentat à la pudeur. Pour sa part, le comité prévoit d’organiser un sit-in à partir de 16 heures devant la juridiction.

Présente à la conférence de presse, la mère d’Omar Radi, Fatiha Cherribi a indiqué ne pas être contre la tenue des audiences à huis clos. «Mais nous demandons au moins une équité dans les suites données aux différentes requêtes déposée par les représentants des deux parties : lorsque celles de la partie civile sont entendues, il faut donner une suite favorable à au moins une des demandes formulées par la défense», a-t-elle déclaré.

Des demandes d’entendre les ambassadeurs ont été formulées

Concernant les poursuites liées aux faits d’espionnage, la famille a dit capitaliser «sur une solution de l’intérieur du pays pour palier le recul en termes de droits humains et asseoir la démocratie, grâce à la clairvoyance d’acteurs politiques, qu’ils soient au sein de l’opposition ou des appareils de l’Etat». Père du journaliste, Driss Radi a indiqué que parmi les demandes formulées dans le cadre de ce dossier, «il y a eu celle de convoquer les ambassadeurs des pays cités dans l’enquête au niveau de la police judiciaire, du juge d’instruction et du ministère public, à savoir l’Afrique du Sud, les Pays-Bas, la Belgique et l’Angleterre».

«Afin de connaître la vérité et garantir un procès équitable, les parties désignées par la justice comme étant celles pour lesquelles Omar Radi aurait travaillé doivent être entendues, mais le tribunal a rejeté cette demande», a-t-il déclaré, soulignant que «ce sont la police et le pouvoir judiciaire qui ont mis en cause ces pays-là». En première instance, Omar Radi a été condamné à six ans de prison ferme pour «financements étrangers», «atteinte à la sécurité de l’État», «viol» et «attentat à la pudeur» sur l’une de ses anciennes collègues au sein du site d’information Le Desk.

Membre des avocats de la défense, Me Miloud Kandil a souligné pour sa part que des demandes d’audience de témoins à décharge dans l’affaire d’espionnage n’ont pas eu de suites. Evoquant par ailleurs le dossier de Soulaiman Raissouni dont il est en charge, l’avocat a indiqué que «nous serions d’une à deux audiences du rendu du verdict, en fonction du temps qu’il reste pour terminer les plaidoiries».

Le procès de Soulaiman Raissouni approche de sa fin

Epouse de l’ancien rédacteur en chef du quotidien arabophone Akhbar Alyoum, Kholoud Mokhtari a déclaré lors de la conférence de presse que «le procès en appel de Soulaiman est à ses dernières phases avant le verdict» et que «ses avocats ont fait une grande partie de leurs plaidoiries». En première instance, Raissouni a été condamné à cinq ans de prison ferme pour agression sexuelle sur un jeune homme se disant homosexuel.

«Une demande formulée par la défense est en cours de délibérations pour convoquer une témoin; la travailleuse de maison qui aurait été vue dans notre appartement par le plaignant, selon ses premières déclarations», a indiqué Kholoud Mokhrati. «Après 122 jours de grève de la faim, l’état de santé de Soulaiman s’améliore lentement, mais il y a peu de données médicales qui nous permettent d’être rassurés sur l’évolution de sa santé», a-t-elle ajouté.

Kholoud Mokhtari s’est par ailleurs dite «déçue de lire encore des articles mensongers et diffamatoires, dont rien ne justifie la parution à part le fait que certaines parties n’apprécierait pas que les deux journalistes se défendent devant le tribunal». «Le Conseil national de la presse et le Syndicat national de la presse marocaine ne se sont pas indignés de ce traitement médiatique (…) nous avons formulé des plaintes à ce sujet, mais elles n’ont aucune suite pour le moment», a-t-elle expliqué, en déplorant que «la télévision a aussi diffusé de fausses informations», pour lesquelles «les voies que permet la loi seront envisagées».