Maroc : Des sit-in dans plusieurs villes marocaines ce dimanche contre la flambée des prix

Des sit-in de protestation sont prévus, ce dimanche, dans plusieurs villes marocaines contre les hausses des prix d'un certain nombre de biens de consommation ces derniers mois, qui a affecté le pouvoir d'achat des citoyens, notamment groupes vulnérables. Ainsi, le Front social marocain a révélé, hier, les villes ayant répondu à son appel à organiser des sit-in tenus sous le slogan «Renverser la tyrannie et la corruption et parvenir à une société de dignité, de justice sociale et d'égalité réelle pour tous».

Ces sit-in permettront ainsi au Front de commémorer le 20 février, afin de dénoncer et protester contre «l'aggravation de la tyrannie et la cherté scandaleuse de la vie» en plus de «restrictions touchant les droits et les libertés publics et syndicaux». Le mouvement évoque aussi «la poursuite des procès, les restrictions des libertés et la destruction des services publics de base».

Hier, la Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC) et la Fédération marocaine des droits des consommateurs (FMDC) ont appelé à une intervention du gouvernement notamment pour une loi de finances rectificative, un plafonnement des prix et des contrôles accentués pour préserver le pouvoir d’achat du consommateur, suite aux récentes hausses des prix touchant notamment les carburants.