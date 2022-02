Prix du carburant : Cinq syndicats du transport routier menacent d’une grève nationale

Cinq syndicats du secteur du transport routier ont menacé, jeudi, de déclencher une grève générale en raison des dernières hausses des prix du carburant au Maroc. Dans un communiqué, les bureaux nationaux de ces syndicats affiliés à l’UMT, la CDT, l’UGTM, l’UNTM et la FDT expliquent que les hausses successives des prix du carburant et l’incapacité des professionnels à les suivre impactent les équilibres financiers de cette catégorie.

Celle-ci «a continué de souffrir en silence, sans l’intervention des autorités de tutelle et malgré toutes les tentatives menées par ses dirigeants syndicaux pour trouver des solutions permettant de maintenir la stabilité sociale des travailleurs du secteur», poursuivent les bureaux nationaux des cinq syndicats.

Ainsi, partant de sa «responsabilité de défendre les intérêts économiques et sociaux des professionnels du secteur et en prenant en compte l’intérêt suprême de la nation et le rôle du secteur du transport», les cinq syndicats expriment leur «rejet absolu de ces augmentations vertigineuses des prix des carburants» et «appellent le chef du gouvernement à un dialogue le plus tôt possible pour éviter tout ce qui pourra impacter le fonctionnement normal du secteur, à la lumière des tensions sociales qu’il traverse».

Bien que les syndicats n’aient pas précisé de date, ils appellent l’ensemble des professionnels du secteur du transport à une mobilisation «maximale» en préparation à mener «toute forme de protestations, y compris une grève nationale générale».

À noter que les cinq syndicats du transport routier couvrent plusieurs secteurs, comme le transport des voyageurs, celui des marchandises ainsi que les taxis.