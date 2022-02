Morocco21 : Le Maroc est un des marchés les plus actifs en Afrique pour la directrice des opérations de la BEI

Le Maroc est l'un des marchés les plus actifs pour ce qui est du capital investissement en Afrique, a indiqué, jeudi à Casablanca, la directrice des opérations de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans les pays voisins de l'Union Européenne (UE), Flavia Palanza.

«La BEI est un investisseur en capital-investissement au Maroc depuis 1999 et a engagé 354 millions d'euros au décembre 2021 dans 30 fonds de capital-investissement, avec 58 investissements actifs pour un montant total de 465,5 millions d'euros», a précisé Mme Palanza lors du deuxième rendez-vous du cycle de conférences «Morocco 21», initié par News Com Africa Holding (NCA Holding), consacré à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME).

Elle a en outre relevé que le rôle des institutions financières non bancaires au Maroc s'intensifie, en particulier pour les PME, soulignant que les autorités ont mis en place dans ce sens une série de mesures de soutien aux entreprises. En parallèle, les services financiers numériques et l'éducation financière renforcent davantage l'inclusion financière et l'accès au financement.

Cette conférence organisée en partenariat avec Tamwilcom, une institution financière publique de garantie et de financement, a été aussi l'occasion pour Mme Palanza de souligner que la plupart des PME ont besoin de prêts de petite dimension, mettant l'accent à ce propos sur l'importance des «prêts intermédiés».

NCA Holding a lancé en novembre dernier le cycle de conférences Morocco21, visant à approfondir la réflexion et le partage de savoir-faire dans la construction du Maroc du 21e siècle. Chaque conférence permet de se pencher sur des axes stratégiques dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement avec la contribution d'experts internationaux pour permettre un partage d’expérience et de best practices avec des leaders mondiaux.