L'Oriental fashion show de la Marocaine Hind Joudar retrouve les podiums de la fashion week de Milan

L'Oriental Fashion Show, fondé par la Marocaine Hind Joudar installée à Paris, a choisi la Fashion Week de Milan pour lever le rideau sur sa 42e édition, apprend-on jeudi auprès des organisateurs. Il s'agit de la seconde participation de l'Oriental Fashion Show à la Semaine de la mode de Milan.

Mardi prochain, le Palazzo Turatti accueillera pour la seconde fois l’Oriental Fashion Show (OFS), en partenariat avec la chambre Monégasque de la mode et Monte Carlo Fashion Week. Plusieurs maisons de mode européenne et orientale défileront pour une rencontre autour de valeurs culturelles et artistiques, précise l'OFS.

À cette occasion, l’Oriental Fashion Show présentera des créateurs comme Khadija Chraibi «maison RENA/Maroc» et Jitka Klett «République Tchèque», pour offrir aux férus de la mode un voyage onirique et sans frontières.

«Cette édition reprendra le récit de l’histoire des civilisations aux valeurs communes qui se retrouvent sur la scène de la mode», soulignent les organisateurs.

Événement phare de l'association Route de la Soie et d’Al Andalus, qui a pour but ultime de valoriser un art de vivre, un savoir-être s’inscrivant dans un patrimoine universel, l’OFS a été créé par Hind Joudar en 2004. Basé à Paris, l'événement sillonne le monde et les hauts lieux de la mode notamment à Marrakech, Londres, Doha, Koweït, Moscou, Almaty (Kazakhstan), Samarcande (Ouzbékistan) et Istanbul.