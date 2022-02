Le centre culturel d'Azilal ouvre un espace de lecture doté de plus 7 300 ouvrages

Le centre culturel d’Azilal a annoncé ce jeudi avoir ouvert au public un espace de lecture doté de 7 330 ouvrages en plusieurs langues, dont 70% en langue arabe et amazighe. Les ouvrages en langues française et anglaise viennent en deuxième position et représentent 25% du fonds documentaire du centre alors que les autres langues se partagent les 5% restants à leur tête les ouvrages en langue espagnole.

Le centre culturel d’Azilal a fait savoir que cet espace de lecture a été équipé de 5 ordinateurs qui sont mis gracieusement à la disposition des chercheurs et des usagers de la bibliothèque.

Ouverte au public du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, la bibliothèque du centre offre deux espaces de lecture pour les enfants et les adultes érigés respectivement sur 95 mètres carrés et 125 mètres carrés.

L'espace de lecture pour adultes accueille le dernier samedi de chaque mois des rencontres scientifiques et des ateliers de formation alors que le club de lecture pour enfants organise chaque mercredi des ateliers et des concours de lecture.