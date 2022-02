Fès : Lancement des travaux de réalisation du projet «Fez Smart Factory»

Le coup d'envoi des travaux de réalisation du projet de l’écosystème «Fez Smart Factory» (FSF), premier projet innovant du genre au Maroc à être destiné à «l’industrie 4.0», a été donné jeudi dans l'enceinte de l’Université Euromed de Fès (UEMF). La cérémonie de lancement du projet a été marquée par la présence du chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, du président de l’UEMF, Moustapha Bousmina. Il bénéficie du soutien du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), dans le cadre du programme de coopération Compact II, conclu entre le Maroc et les États-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

À cette occasion, il a été procédé à la présentation de la consistance de ce projet, auquel a été alloué un investissement de 104 millions de dirhams, dont une contribution de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) à hauteur de 50%.

Initié par l’UEMF en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du commerce, le Conseil de la Région Fès-Meknès, l’Agence de développement du digital (ADD), la branche Fès-Taza de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la société Alten Delivery Center-Maroc, le projet FSF vise à développer un écosystème durable pour répondre aux besoins d’amélioration de la productivité industrielle et des performances environnementales et sociales.

La directrice générale de MCA-Morocco, Malika Laasri a indiqué qu'a été «privilégié le partenariat public-privé (PPP) dans la conception et la réalisation de certaines composantes des activités de ce programme à travers la mise en place de leviers de financement en soutien à ces composantes, dont notamment le FONZID».

M. Greene a indiqué pour sa part que ce projet a pour objectif de contribuer à la création et la mise à niveau des zones industrielles pour la promotion de l’emploi pour les nouvelles générations. Il s’est réjoui de la qualité de ce partenariat qui «rassemble les gouvernements marocain et américain, le secteur privé, l’université et d’autres partenaires sur les plans national et local pour créer un bel avenir pour les jeunes marocains».