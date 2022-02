Lancement de la 4e édition du programme «DigiGirlz Mentorship» au profit de 250 jeunes filles marocaines

Les inscriptions à la quatrième édition du programme «DigiGirlz Mentorship» sont ouvertes au profit de 250 jeunes filles marocaines âgées entre 15 à 18 ans, ont annoncé l'ambassade des États-Unis au Maroc et l’Association Anoual.

Le programme de mentorat DigiGirlz, qui se tiendra sous format hybride, vise à encourager les jeunes filles à identifier les problématiques sociétales et à innover dans les domaines de la technologie, tout en favorisant le leadership et les résolutions de problèmes, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Plusieurs sessions seront organisées sur cinq mois pour faire découvrir aux participantes le monde du numérique et ses métiers. Elles seront proposées sous trois formats différents : des conférences, des ateliers thématiques et des causeries, pour échanger entre pairs les idées et les expériences, précise le communiqué.

Pour mieux accompagner les participantes, les mentors et encadrantes seront formées pendant 2 jours, en vue de développer leurs compétences en leadership, en réflexion conceptuelle, en communication, en travail d’équipe, en pensée critique et aussi dans le domaine des STEM.

Cette formation aura lieu les 18, 19 et 20 février courant, notent les organisateurs, faisant savoir que les inscriptions se font par ce lien.