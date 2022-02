Etats-Unis : Un épidémiologue marocain soutenu pour la recherche sur les origines de l’autisme

Chercheur en épidémiologie à l’Université du Massachusetts à Amherst, Youssef Oulhote a reçu une subvention de trois millions de dollars, pour mener sur cinq ans des recherches à l’École de santé publique et des sciences de la santé (National Institute of Environmental Health Sciences – NIEHS) et analyser les origines ainsi que les facteurs de risque de l’autisme. Ce programme de haut niveau soutient annuellement des jeunes scientifiques dans la recherche innovante en santé environnementale, afin de créer des leaders dans le domaine au début de leur carrière.

Professeur adjoint au NIEHS, le chercheur marocain étudiera «l’interaction entre l’exposition précoce aux polluants environnementaux, le processus de la grossesse et la susceptibilité génétique dans l’apparition de comportements autistiques», a rapporté mardi l’Université du Massachusetts à Amherst. «Nous avons plusieurs pièces du puzzle. Nous voulons les mettre ensemble et ajouter des éléments que nous ne connaissons pas encore», a expliqué Dr. Oulhote. Le chercheur dirigera le projet en collaboration avec ses collègues du NIEHS, Raji Balasubramanian et Anna Maria Siega-Riz. L’équipe inclut également des collaborateurs du Baylor College of Medicine, des universités Brown et Simon Fraser en Colombie-Britannique (Canada).

Pour étudier les facteurs de risque de l’autisme de manière approfondie, Youssef Oulhote se tournera vers les données de l’étude de cohorte prospective de la recherche mère-enfant sur les produits chimiques de l’environnement (MIREC). Entre 2008 et 2011, celle-ci a mobilisé 2 001 femmes au cours de leur premier trimestre de grossesse dans 10 villes du Canada. L’étude a déjà permis la publication de 70 articles dans des revues scientifiques, dont deux dirigés par Dr. Oulhote dans Environmental Health Perspectives et Environment International, a rappelé l’université.

«La nouvelle recherche s’appuiera sur les découvertes selon lesquelles l’exposition dans l’utérus aux phtalates – perturbateurs endocriniens présents dans les produits ménagers courants – était associée à des traits autistiques» chez les jeunes enfants. Ce lien n’a pas été apparent chez les enfants dont les mères ont pris la dose recommandée d’acide folique au cours du premier trimestre de leur grossesse. «Nous voulons examiner d’autres produits chimiques comme les polluants atmosphériques, en particulier les particules ultrafines, et les pesticides, ainsi que les constituants de ces particules», explique Dr. Oulhote. L’exposition aux polluants atmosphériques, tels que le dioxyde d’azote ou les particules et leur composition, tout au long de la grossesse et pendant la première année de l’enfant, sera aussi à l’étude.