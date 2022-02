Maroc : 200 000 touristes israéliens attendus en 2022

Des centaines de milliers de touristes israéliens devraient se rendre au Maroc, cette année, après que le royaume a officiellement rouvert ses frontières, le 7 février dernier. Dans une déclaration à l’agence de presse américaine The Media Line, Henri Abikzer, propriétaire de Fast Voyages, une agence de voyages basée à Rabat, a confié qu'il s'attend à ce qu'au moins 200 000 Israéliens se rendent au Maroc d'ici la fin de l'année.

«Il y a 1 million de juifs marocains [ou juifs d'origine marocaine] en Israël», a rappelé Henri Abikzer, qui est également vice-président de la communauté juive de Rabat, en assurant qu’il y «a des gens qui sont nostalgiques et qui souhaitent revisiter le pays». «Il va y avoir une énorme vague de visiteurs pendant les vacances de Pessa'h (en avril, ndlr) et cela sera suivi d'une période de pèlerinages. Il y a beaucoup de saints juifs dans le sud, le nord et l'est du Maroc», a-t-il encore rappelé.

Plusieurs compagnies aériennes proposent désormais des vols directs entre Tel-Aviv et Rabat, Casablanca ou Marrakech, comme El Al et Israir ou encore Royal Air Maroc, avec des vols sans escale d'environ six heures. La compagnie aérienne israélienne Arkia Airlines devrait également lancer des vols directs fin mars ou avril.