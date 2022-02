Marrakech : L’ambassadeur de Grande-Bretagne anime une halqa à Jemaa el-Fnaa

L’ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc, Simon Martin a profité du Festival international du conte de Marrakech, qui s’est tenu mercredi, pour raconter l’amour que portait le premier ministre anglais Winston Churchill pour la ville, lors d'une halqa à la place Jemaa el-Fnaa,. «Je ne suis pas un conteur, mais je veux vous raconter une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre mon pays et la belle ville de Marrakech», a dit l’ambassadeur, captivant la foule.

magnifique scène aujourd’hui avec l’ambassadeur de Grande Bretagne qui anime une halqa à jemaa el fna a Marrakech ?? pic.twitter.com/rS3mGT8iqb — Hatimuuus© (@Hatimuuus) February 16, 2022

Assisté par un conteur marocain qui a traduit de l’anglais à l’arabe l’histoire racontée, l’ambassadeur s’est prêté au jeu et a raconté comment Winston Churchill, pendant la Seconde guerre mondiale, s’est rendu au Maroc et a été séduit par la ville de Marrakech. L’ambassadeur a été salué sur les réseaux sociaux pour sa spontanéité, son humilité et son soutien aux hlaykia qui font vivre la place.

À cette époque, le premier ministre avait trouvé Marrakech «captivante» et avait d’ailleurs peint, en 1943, «La tour de la mosquée Koutoubia», considéré par l’historien d’art britannique Barry Phipps «le tableau le plus important de Sir Winston» en raison de son «imbrication dans l’histoire du XXe siècle», rapportait Le Monde à l’occasion de la vente de la peinture.