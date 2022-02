Startups : La Marocaine Freterium a levé 4 M$ pour son logiciel de gestion de fret

En Afrique et au Moyen-Orient, la plupart des entreprises de l’industrie du fret utilisent encore des méthodes désuètes pour gérer leurs expéditions. Afin de les relier à l’ensemble de leur écosystème d’expédition, ce qui réduit le temps et les coûts, Freterium, une start-up basée au Maroc a levé 4 millions de dollars à l’échelle du pays et dans les régions environnantes pour fournir un logiciel de gestion de fret unique.

Selon Tech Crunch, qui lui consacre cette semaine un article, le fonds américain Partech a mené cette opération, tandis que CDG Invest, Y Combinator, Flexport, Swiss Founders Fund, Outlierz Ventures et quelques investisseurs providentiels des États-Unis, d’Europe, d’Asie et d’Afrique y ont participé. La même source rappelle que les solutions SaaS pour gérer le flux de ces expéditions, collaborer en interne avec différents services de l’entreprise tels que les ventes, le service à la clientèle, les finances et la comptabilité, et les données agrégées de plusieurs systèmes ERP (planification des ressources d'entreprise) sont rares.

«Nous construisons un système d’exploitation logistique pour permettre aux expéditeurs, à nos clients, de gérer tous leurs envois intérieurs sur une seule interface. Ainsi, nous mettons en contact les organisations, les personnes et les technologies dans toute la chaîne de valeur logistique», a déclaré le PDG de Freterium, Mehdi Cherif Alami. «Notre principal produit est un logiciel de gestion des transports pour les expéditeurs qui permet la collaboration entre plusieurs entreprises. Mais aussi, ce qui est très important, c’est qu’il n’y a pas de plateforme. Nous sommes donc un logiciel neutre qui joue bien avec tout le monde. Nous sommes en quelque sorte la Suisse de la logistique, en ce sens», ajoute-t-il.

Le média rappelle que Freterium, soutenue par l’entreprise américaine de financement précoce de startups Y Combinator (YC), a été lancée en 2020, avec comme objectif de construire «une approche holistique pour résoudre les défis critiques du secteur du fret».