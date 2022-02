Maroc Telecom : Le bénéfice en hausse de 11,1% au 31 décembre 2021

Les résultats consolidés au 31 décembre 2021 de Maroc Telecom ont été rendu publics ce jeudi, témoignant d’une hausse de la base clients du Groupe de 1,8%, à plus de 74 millions de clients, et un chiffre d'affaires de 36 milliards de dirhams, en baisse de 2,7%, ou -2,0% à change constant.

Sur l’année, le groupe a réussi à maintenir ses marges, précise un communiqué, et les chantiers de transformation digitale et d’innovation restent une priorité de Maroc Telecom pour accompagner l’expansion de la base clients et l’essor de la Data.

Aussi, au 31 décembre 2021, le résultat opérationnel avant amortissements ajusté (EBITDA) a s’établit à 18 589 millions de dirhams, en baisse de 2,7% mais la profitabilité a été maintenue avec un niveau de marge d’EBITDA ajusté du Groupe à 51,9%.

Quant au résultat net part du groupe, il affiche une croissance de 11,1% à change constant. L’investissement du groupe, hors fréquences et licences, représente 15,3% des revenus. La data mobile au Maroc pour sa part affiche une croissance des revenus de 7,6%. Pour les filiales Moov Africa, le chiffre d'affaires augmente de 1,5% à change constant, à 16 912 millions de dirhams.

Pour le parc mobile, il compte au Maroc à fin 2021, 19,9 millions de clients, en hausse de 2,1% sur un an. Pour le parc fixe, il perd 1,7% et s’établit à près de 2 millions de lignes fin 2021. À l’international, le parc mobile s’établit à 50 130, une hausse de 1,84%. Le Togo connait la plus forte baisse, avec -20,5% et la Mauritanie la plus forte hausse à +13%.

Enfin, concernant les perspectives du groupe Maroc Telecom pour l’année 2022 à périmètre et change constants, le communiqué prévoit une baisse du chiffre d’affaires, une baisse de l’EBITDA et un CAPEX d’environ 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.