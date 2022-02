Les députés jugent «raciste» le projet de Vox de durcir l’accès des Marocains à la nationalité espagnole

Les députés espagnols infligent un double camouflet à Vox. Sa proposition visant à durcir les conditions d’accès, particulièrement des Marocains, à la nationalité espagnole a été massivement rejetée par les groupes parlementaires, la jugeant «raciste» et «xénophobe», rapporte la Radio Onda Cero.

La formation d’extrême droite a notamment exigé une résidence de 15 ans des requérants, au lieu des 10 années en vigueur actuellement. La maîtrise de la langue espagnole, attestée par un document officiel, et un examen écrit portant sur les connaissances des demandeurs des lois constitutionnelles, historiques et culturelles de l’Espagne, sont deux autres prérequis réclamés par Vox.

Ce revers n’est pas le seul encaissé, hier, à la Chambre des représentants. L’autre proposition de Vox réclamant la «suspension de visas» aux ressortissants de pays «émetteurs de l’immigration illégale», citant particulièrement le Maroc et dans une moindre mesure l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, a été également ignorée par les députés espagnols.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’obsession marocaine des fidèles de Santiago Abascal subie un revers. Ainsi le 22 novembre, la Commission des Affaires étrangères du Sénat a rejeté une proposition de Vox, exigeant de «ne pas céder au chantage du Maroc» et renforcer «la protection des frontières de Ceuta et Melilla et des eaux des Iles Canaries».

Un camouflet qui s’ajoute à celui infligé, le 13 octobre dernier, par la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse du Parlement espagnol. Les députés avaient alors ignoré l’appel de Vox à prendre «des mesures urgentes pour faire face aux menaces du Maroc» et «freiner l'érosion des capacités militaires» de l’Espagne.