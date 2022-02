Maroc-Allemagne : Après la crise, première réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères

Le Maroc et l’Allemagne sont décidés à donner une nouvelle impulsion à leurs relations. En témoigne, la réunion tenue ce mercredi par visioconférence, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue allemande. Une première, depuis que Annalena Baerbock a pris les commandes de la diplomatie à Berlin en décembre dernier.

A cette occasion, les deux chefs de la diplomatie ont mis l’accent sur l’impératif de «renouer avec la qualité particulière des relations bilatérales dans tous les domaines, dans l’esprit des politiques éprouvées, de cohérence et de respect mutuel», indiquent-ils dans un communiqué conjoint.

Bourita et Baerbock ont souligné leur grand intérêt mutuel pour des «relations étroites et amicales entre les deux pays» et se sont mis d’accord pour entamer un nouveau dialogue afin de «surmonter les malentendus dans leurs relations et d'approfondir leurs relations bilatérales aux multiples facettes».

Un dialogue qui sera lancé dans «les semaines à venir» avec l’objectif d’asseoir les bases d’une nouvelle coopération «couvrant tous les domaines et impliquant tous les acteurs» en vue de «définir ensemble des lignes d'orientation pour relancer et approfondir le dialogue et la coopération en vue de résoudre les défis régionaux et globaux à l'avenir», ajoute le communiqué conjoint.

Depuis Madrid, Baerbock décline la nouvelle position de son gouvernement sur la question du Sahara

Pour rappel, en pleine crise avec le gouvernement de l’ancienne chancelière Angela Merkel, le Maroc avait suspendu la coopération sécuritaire avec les services de renseignements allemands et interdit à ses institutions publiques, y compris les ministères, de traiter avec l’ambassade allemande à Rabat. Cette entente retrouvée entre les deux pays se traduira par le retour de l’ambassadeur marocain à Berlin et l’arrivée imminente de son homologue allemand à Rabat, ajoute la même source.

Le rapprochement maroco-allemand, opéré depuis la formation du gouvernement de coalition de gauche que préside Olaf Scholz, s’est invité, hier à Madrid, à la conférence de presse animée par Annalena Baerbock et son homologue espagnol, José Manuel Albares. La ministre des Affaires étrangères a souligné, en réponse à une question sur ce sujet, qu’ «il est dans l'intérêt de l'Europe et du Maroc de poursuivre des relations qui étaient bonnes jusqu'en mars de l'année dernière». Elle se réfère ainsi à l’ordre donné le 1er mars 2021 par le ministère marocain des Affaires étrangères de «suspendre tout contact avec l’ambassade d'Allemagne au Maroc».

La cheffe de la diplomatie a, par ailleurs, réitéré la position de son exécutif sur la question du Sahara occidental, plaidant «pour une solution acceptable pour tous dans le cadre des Nations unies» mais en faisant l’impasse sur «l’organisation d’un referendum d’autodétermination du peuple sahraoui».

Mme. Baerbock est restée fidèle à son communiqué datant du 13 décembre 2020. Elle avait exprimé son appui aux efforts de Staffan de Mistura dans sa quête d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution 2602 (adoptée le 29 octobre 2021 par le Conseil de sécurité, ndlr). Et de rappeler que «le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec son plan d'autonomie».

Une position que le président allemand, Frank-Walter Steinmeir, a réaffirmée ensuite dans un message adressé, le 5 janvier, au roi Mohammed VI.