Netflix dévoile la bande-annonce de Soil, la nouvelle série sur la diaspora marocaine en Belgique

La plateforme américaine Netflix a dévoilé, ce mercredi, la bande-annonce de la nouvelle série «Soil» (terre). Une comédie qui aborde l’une des problématiques de la communauté marocaine résidant à l’étranger en général, et celle établie en Belgique en particulier.

Ainsi, la série tourne autour d’Ismaïl, un jeune belgo-marocain qui reprend la société de rapatriement de dépouille de son père, nommée «Assurances Omar» et qui semble avoir trouvé la solution au problème auquel fait face la communauté marocaine dans ce pays : être enterré au Maroc ou en Belgique.

«On effectuait les rapatriements des dépouilles depuis des années, principalement vers le Maroc. Nous pensons que nous pouvons faire mieux : Vous apportez une partie du Maroc ici», déclare l’acteur Yassine Ouaich, dans le rôle d’Ismaïl.

Face à l’impossibilité de rapatrier des Marocains décédés en Belgique, le jeune ambitionne de «ramener» cette «terre sacrée» en Belgique, dans le cadre d’un plan «audacieux», ouvrant ainsi «la boîte de Pandore».

Le casting principal comprend, outre Yassine Ouaich, les acteurs Charlotte De Bruyne, Barbara Sarafian, Tom Vermeir, Saïd Boumazoughe, Mourade Zeguendi, Ahlaam Teghadouini, Dries Heyneman, Ward Kerremans, Emilie De Roo et Wannes Cappelle.

Selon First Showing, la série présente des épisodes réalisés par les cinéastes Adil El Arbi et Bilall Fallah ainsi que Mathieu Mortelmans, tandis que l’histoire est écrite par Zouzou Ben Chikha, Wannes Cappelle et Dries Heyneman.