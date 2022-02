Le Polisario au Sommet de Bruxelles : L’UE rappelle que sa position sur le Sahara «n’a pas changé»

L’Union européenne vient d’apporter, ce mercredi, une précision quant à la participation du secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, au Sommet Union européenne-Union africaine. Interrogé sur cette question, lors d'une conférence de presse, le porte-parole principal pour les affaires extérieures de l’Union européenne, Peter Stanto a rappelé que chacune des deux organisations est chargée d’inviter ses membres.

«Il est très important de clarifier un point fondamental pour le sommet. L’Union européenne est co-organisatrice avec l’Union africaine et chaque organisation invite ses membres. C’est donc l’Union africaine qui est chargée de l’invitation de ses membres et l’UE ne peut pas interférer dans cette sélection et dans ce processus d’invitation», a-t-il répondu.

Peter Stanto a également précisé que «ces invitations du côté de l’Union africaine ne changent rien dans notre position en tant qu’Union européenne sur le Sahara occidental». «La position de l’UE est très claire et n’a pas changé. Aucun de nos Etats membres n’a reconnu la RASD», a-t-il enchaîné. Et de conclure en rappelant que l’UE appuie «le processus pour trouver une solution à la question du Sahara occidental, dans le cadre des efforts des Nations unies».

En outre, ce mercredi, plus de 850 ONG sahraouies ont condamné, dans une lettre adressée aux responsables européens, la participation du Brahim Ghali au Sommet UE-UA qui se déroulera ces jeudi et vendredi dans la capitale belge. Elles ont également attiré l’attention de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell et de la Présidente du parlement européen, Roberta Metsola, sur la situation des Sahraouies séquestrées dans les camps de Tindouf.

Cette lettre intervient alors que le Front a confirmé que son secrétaire général prendra part au Sommet qui s'ouvre jeudi à Bruxelles.