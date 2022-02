La compagnie espagnole Air Nostrum lance de nouvelles liaisons vers le Maroc

La compagnie aérienne espagnole Air Nostrum, franchisée d'Iberia, a annoncé le lancement de nouvelles liaisons vers le Maroc à partir de plusieurs aéroports espagnols. Suite à la réouverture de l’espace aérien marocain, Air Nostrum lance ainsi des vols de Malaga, Alicante et Majorque vers Casablanca, Tanger, Nador et Tétouan, indique ce mercredi la compagnie dans un communiqué.

Les dessertes seront opérationnelles le 1er juin avec la liaison entre Malaga, Casablanca et Nador, alors que cette même semaine, des liaisons vers Tétouan et Tanger seront ajoutées au départ de l'aéroport andalou. Au total, il y aura dix fréquences hebdomadaires entre Malaga-Costa del Sol et les quatre aéroports marocains.

À partir du 22 juillet, la compagnie reliera l’aéroport de Nador à ceux de Majorque et d'Alicante avec, dans les deux cas, deux fréquences hebdomadaires le lundi et le jeudi.

«Avec le lancement de ces lignes saisonnières, Air Nostrum cherche à renforcer les relations économiques, familiales et touristiques entre le Maroc et l'Espagne», souligne le communiqué. Toutes ces liaisons d'Air Nostrum complètent la récente offre majeure d'Iberia pour desservir le Maroc après la réouverture de l’espace aérien national aux vols commerciaux à partir du 7 février.