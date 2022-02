Covid-19 : La France classe le Maroc dans la liste des pays «verts»

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc, avec la baisse sensible des infections au Covid-19 et le passage du pays en niveau de vigilance orange, les autorités françaises ont décidé de classer le pays dans la liste des pays et territoire «verts» dès ce mercredi. Les pays considérés «verts» sont ceux «connaissant une circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergeant».

En conséquence, les personnes justifiant d’une vaccination complète au Maroc avec un vaccin reconnu en France (ce qui exclu Sinopharm) n’auront pas d’autres documents à fournir que ceux habituellement requis (passeport, visa).

Pour les non-vaccinés, le résultat d’un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48 heures ou d’un certificat de rétablissement est exigé, en plus des documents habituellement requis.

À noter la levée de l’obligation de présenter un test négatif pour les personnes vaccinées et la levée des mesures à l’arrivée (test, isolement) pour les personnes non-vaccinées en provenance d’un pays de la liste «verte», qui sont désormais en vigueur en France.

Depuis octobre, le Maroc était considéré comme pays «orange» et les voyageurs devaient se justifier d’un motif impérieux pour pouvoir entrer en France. L’Algérie et la Tunisie pour leur part restent dans la liste des pays «oranges».