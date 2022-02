Flambée des prix du carburant : L'opposition parlementaire veut la comparution de Leila Benali

Après avoir demandé la comparution le ministre des Transports sur le même sujet, les groupes d'opposition à la Chambre des représentants ont décidé d'élargir la convocation des ministres du gouvernement pour discuter des répercussions de la hausse des prix du carburant. Ainsi, les élus de l’USFP, du PPS, du MP et du PJD ont adressé une lettre au président de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, demandant la tenue d’une réunion en présidence la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

Dans leur lettre, les élus de l’opposition ont estimé que le marché national a connu récemment de hausses successives des prix du carburant, ce qui a porté un coup au pouvoir d'achat des citoyens. Pour eux, le pouvoir d'achat des citoyens est déjà épuisé, en raison des prix élevés des denrées alimentaires, du retard des précipitations et des répercussions de la pandémie du Covid-19, notant que ces données affecteront négativement la situation économique et sociale d'un grand segment des Marocains.

À rappeler que les élus de la majorité avaient également appelé à la tenue de réunions des commissions parlementaires permanentes pour discuter des moyens pour atténuer l'impact de la sécheresse, répondre au problème de l'emploi dans le monde rural ainsi que d'étudier les mesures prises pour assurer la stabilité des prix de l'énergie d'une manière qui serve l'économie nationale et améliore le pouvoir d'achat des citoyens. Ils ont ainsi réclamé l'accélération des réunions des commissions parlementaires permanentes, en présence des ministres de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts, de l’Équipement et de l’eau, de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et de la Transition énergétique et du développement durable.