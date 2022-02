L'ONMT promeut la destination Maroc avec les campagnes «Aji» et «We are Open»

Campagne «We are Open» de l'ONMT. / DR

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé ce mercredi le lancement de «Aji» et «We are Open», deux campagnes simultanées pour promouvoir la destination Maroc, l’une pour le tourisme national, l’autre en direction des marchés internationaux.

En déployant une stratégie de communication ciblée, l’ONMT se donne les moyens de relancer l’engouement autour de l’offre Maroc et de raffermir son attractivité, en tant que destination accessible, sûre et dépaysante, précise un communiqué.

En direction de l’international, la campagne se déploie sur trois phases afin de capter l’attention des voyageurs potentiels et d’amorcer une reprise dynamique dès la saison hiver en cours. La première étape du plan de communication a permis d’informer de l’ouverture prochaine de la destination et de mettre en lumière les conditions d’accès en vigueur.

Depuis le 7 février, une capsule vidéo événementielle, sous l’accroche «We are Open» bénéficie d’une forte amplification à travers les réseaux sociaux pendant une période de trois semaines, en direction de cinq marchés stratégiques : France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis.

Enfin, une troisième phase permettra, dès la fin février, de maximiser la portée de l’opération à travers la publication de contenus vidéo inspirants intitulés «Visit Morocco Originals». Ceux-ci mettront en scène les thématiques alimentant l’image de grande diversité de l’offre Maroc.

Un dispositif de marketing d’influence complètera le dispositif, avec la mobilisation d’influenceurs de référence selon différents domaines de spécialité : lifestyle, gastronomie, voyages, musique, etc.

La campagne nationale «Aji...» pour sa part s’articule sur quatre thématiques à travers une série d’invitations formulées en darija : «Aji t’ktachef» (patrimoine historique et gastronomique), «Aji t’7erek» (aventure et activités sportives en plein air), «Aji t’mendar» (nature), enfin «Aji t’rta7» (détente et plaisir de moments festifs).

Les contenus spécifiques ont été élaborés afin de répondre aux attentes des trois segments les plus porteurs identifiés : les millenials et les jeunes couples, les familles et les seniors.