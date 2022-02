Inde : Les tentions communautaires ne désemplissent pas autour de l'interdiction du hijab dans des écoles

En Inde, les tensions religieuses entre les musulmans et les nationalistes hindous continuent de croitre alors que les écolières et étudiantes de la région de Karnataka dans le Sud-Est du pays luttent toujours pour le droit de porter leur hijab dans les écoles. Depuis janvier, rapporte CNN, les jeunes filles manifestent après s’être vu interdit l’entrée dans les écoles de la région à cause de leur voile.

Face aux militantes et militants musulmans, se trouve le parti nationaliste hindou au pouvoir depuis 8 ans, le Bharatiya Janata Party (BJP), qui multiplie les discriminations envers les minorités musulmanes. Pour l’activiste Afreen Fatima, «il s’agit d’une tentative massive du BJP d'homogénéiser la culture indienne, d'en faire un État exclusivement hindou», alors que «les femmes musulmanes sont isolées en Inde et la situation s’aggrave de jour en jour». Les élections arrivant l’année prochaine, beaucoup d’entre eux dénoncent l’instrumentalisation de la question à des fins électorales.

Bien que les manifestations s’étendent sur l’ensemble du territoire, le gouvernement du Karnataka maintient que le hijab n’a pas sa place à l’école. La région, dominée par le BJP, a multiplié les lois pour protéger ou imposer le caractère hindou de la région, comme l’interdiction de la conversion qui rend extrêmement difficile les mariages des couples interconfessionnels. Pour sa part, le président Narendra Modi s’en est tenu à affirmer que son gouvernement «soutenait chaque femme musulmane victime», sans mentionner la polémique autour du hijab ou les violences qui visent les musulmans dans le pays.

Sur internet, les actes islamophobes se multiplient, avec notamment la mise en place d’un faux site internet pour «vendre» des femmes musulmanes. Le site, nommé «Bulli Bai», constitué de deux mots d’argots voulant dire «pénis» et «femme de ménage», a été rapidement supprimé et les autorités ont annoncé chercher les responsables alors qu’un site similaire avait été mis en place en septembre dernier.

Dans le pays, la question de l’islam est souvent dénoncée par les nationalistes comme étant instrumentalisée par le Pakistan pour entacher l’image de l’Inde. Ce mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi a d’ailleurs accusé l’Organisation de la coopération islamique (OIC) d’avoir été «détournée par des intérêts particuliers pour servir leur propagande néfaste contre l’Inde» après que l’OIC ait dénoncé les violences contre les musulmans dans le pays.