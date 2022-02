Alstom Fès prépare l'ouverture d'une unité de production de transformateurs électriques pour le ferroviaire

Le site d’Alstom-Fès, usine de câblage ferroviaire et de transformateurs embarqués dédiée intégralement à l’exportation, a organisé, mardi, une visite de son site aux journalistes, permet de fournir des explications sur le fonctionnement et la production de cette unité industrielle en tant que catalyseur de la relance de l’activité économique régionale.

Alstom a également pu présenter divers ateliers de l’usine, sa capacité de production d’armoires électriques et de faisceaux, et de son potentiel d’export à l’échelle internationale.

S’étendant sur une superficie de 3,4 hectares, le site d’Alstom-Fès emploie actuellement quelque 400 personnes et vise à la création de 350 autres emplois directs à l’horizon 2023 avec la mise en place d'une deuxième ligne de production de transformateurs électriques pour le ferroviaire. «Il y a cinq laboratoires capables de fabriquer ce type d'appareil dans le monde, et nous serons le sixième», a déclaré Nourddine Rhalmi, président-directeur général d’Alstom Transport Maroc, à Yabiladi.

M. Rhalmi, a ensuite l’accent sur les réalisations accomplies par l’usine durant la période du Covid-19 marquée par une réduction des différentes activités. «Malgré cette situation, nous avons réussi à installer ce nouveau site de production à Fès, et pour Alstom il est important de montrer que nous avons réussi à faire ce transfert et lancer une production industrielle et ferroviaire au Maroc, en ce qui concerne tout ce qui est câblage électrique et armoires électriques et électroniques», a-t-il souligné.

Ahmed Chaïb, a pour sa part rappelé que ce site est dédié au câblage et armoires électriques embarqués notamment sur les tramways, les TGVs et les métros, précisant que le site de Fès travaille sur quatorze projets répartis sur les cinq continents. Le site a équipé, à ce jour, plus de 20 projets ferroviaires internationaux.