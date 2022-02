France : Jadot souhaiterait «lâcher la grappe de ce pays sur la question des musulmanes et des musulmans»

Le candidat écologiste à la présidentielle française, Yannick Jadot s’est déclaré favorable à l’idée selon laquelle les femmes voilées peuvent jouer au football, comme l’avait affirmé la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno. Questionné mardi par BFM TV sur l’action de l’association «les hijabeuses», le candidat a rappelé que la loi sur la laïcité «est claire» et qu’elle n’interdit en rien aux femmes voilées de jouer au foot.

«J'en ai marre qu'on stigmatise tous les jours des millions de nos compatriotes dans ce pays. J'en ai franchement assez», a poursuivi le candidat, actuellement député européen. Aussi, il n’a pas manqué de reprocher à la Fédération française de football son silence sur le Qatar et les conditions d'organisation de la Coupe du monde 2022 de football. «Que la Fédération de football s'occupe des sujets sérieux», a-t-il lancé, las de ces polémiques.

"Hijabeuses": Yannick Jadot (@yjadot) affirme en avoir "marre qu'on stigmatise tous les jours des millions de nos compatriotes" pic.twitter.com/Q2wxc3mvM6 — BFMTV (@BFMTV) February 15, 2022

«À chaque fois qu'on prend quelques cas comme ça, généralement, c'est les cas sur les doigts d'une main, on les monte en épingle, et c'est tous les extrêmes qui s'en emparent. Vous avez les islamistes qui vont dire "faisons-en des tonnes et des tonnes", vous avez les anti-musulmans qui en font des tonnes et des tonnes», a regretté le candidat.

Face à la place que prend l’islam dans le débat public, Yannick Jadot a demandé à ce qu’on «lâche la grappe de ce pays sur la question des musulmanes et des musulmans et qu'on applique strictement la loi sur la laïcité, on s'en sortira toutes et tous mieux».