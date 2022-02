Gaz naturel liquéfié à Tendrara : Sound Energy délivre une notification de démarrage à Italfluid

La société de transition énergétique britannique Sound Energy PLC a annoncé, ce mercredi, la délivrance d’une «notification de démarrage» à Italfluid Geoenergy S.r.l. concernant le contrat de projets de gaz naturel liquéfié (GNL) de la concession de Tendrara dans la province de l’Oriental.

La notification au contracteur, Italfluid, intervient après le paiement initial de 5 millions de dollars par la Sound Energy Morocco East Limited, la filiale de Sound Energy au Maroc, à Italfluid pour la réalisation des travaux conformément au contrat de projet pour la fourniture d'une installation de traitement et de liquéfaction du gaz dans le cadre de la phase 1 du développement de la concession de Tendrara.

Suite à la notification, la société a également notifié Afriquia Gaz que, conformément à l'accord de souscription de billets de prêt (LNSA) conclu entre les sociétés en décembre 2021, tous les engagements et accords nécessaires ont été réalisés et que le contrat de projet est désormais pleinement en vigueur. En conséquent, Sound Energy a notifié son intention de prélever immédiatement une partie des fonds disponibles dans le cadre de l’accord.

«Nous sommes ravis d'avoir émis l'avis d'exécution à Italfluid et d'avoir rempli toutes les conditions pour donner effet au contrat de projet et au LNSA, ce qui signifie qu'après la réception du paiement initial par Italfluid, la phase d'exécution de notre phase 1 entièrement financée de développement de micro GNL de la concession de Tendrara sera lancée», a déclaré le président exécutif de Sound Energy, Graham Lyon. «Il s'agit d'une étape clé pour la société et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires stratégiques, Italfluid et Afriquia Gaz, ainsi qu'avec notre partenaire de joint-venture, ONHYM, pour développer le projet et livrer du gaz sur le marché marocain dans environ 2 ans», a-t-il ajouté.