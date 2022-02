France : Fondateur de la Dictée géante, Rachid Santaki décoré de l’ordre national du Mérite

L’écrivain franco-marocain et fondateur de la Dictée géante, Rachid Santaki, a été décoré chevalier d’ordre national du Mérite en France. Dans une cérémonie à l’occasion, la ministre déléguée chargée de la Ville au sein du ministère de la Cohésion des territoires, Nadia Hai, a remis l’insigne après un discours sur le parcours distingué de l’auteur, la valeur des mots pour renforcer le lien social ainsi que la détermination comme moteur d’émancipation.

«Cette distinction est une véritable reconnaissance de ces nombreuses années à travailler autour de l’écriture, de la lecture en lien avec les associations, les collectivités, les bailleurs et tous les acteurs qui accompagnent les jeunes et les moins jeunes», a indiqué Rachid Santaki sur ses réseaux sociaux, promettant que «l’aventure continue avec des nouveaux projets, de nouveaux partenaires et de nouvelles idées».

Né à Seine-Saint-Denis où il vit aujourd’hui encore, Rachid Santaki est romancier engagé et scénariste. Il est aussi l’auteur de plusieurs romans : «Les Anges s’habillent en caillera», «Les princes du bitume», «Laisse pas traîner ton fils» et un essai, «La France de demain». L’écrivain est également l’organisateur de la Dictée géante, un évènement autour de la langue française. Il donne souvent des interventions en milieu carcéral.

Père fondateur du concept de la Dictée gérante, Rachid Santaki a déjà réalisé plus de 500 dictées publiques et battu deux records du monde au Stade de France. Il a récemment organisé aussi la Dictée de l’espace, démontrant que l’exercice «pouvait être un jeu permettant l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre». Le prochain défi devrait se tenir à Marrakech, où l’écrivain ambitionne d’organiser la plus grande dictée d’Afrique.