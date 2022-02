Maroc : La BEI et l'Union européenne participeront au financement de 150 écoles communautaires en zone rurale

Un prêt de 102,5 millions d’euros (1,085 milliard de dirhams) a été accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le financement de la construction et l’équipement de 150 écoles communautaires au Maroc. L’Union européenne a annoncé pour sa part un don de 23,3 millions d’euros (245 millions de dirhams), avec 14 millions réservés à l’investissement et 9,3 millions pour accompagner la mise en œuvre du projet.

Deux conventions de financements ont été signées en ce sens par la BEI, le ministère marocain de l’Économie et des finances et l’Union européenne ce mardi, apprend-on d’un communiqué, pour le financement de ces écoles au sein de plusieurs Académies régionales de l'éducation et la formation. Pour compléter le financement du programme, le Maroc contribuera à hauteur de 100 millions d’euros (environ 1 milliard de dirhams).

Le programme s’inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de l’éducation 2015-2030 du Maroc, qui s'est fixé comme objectifs le renforcement de l'équité dans l'accès à l'éducation sur tout le territoire, en mettant l'accent sur l’inclusion des filles et l’égalité des chances.

L’investissement prévoit la construction d’infrastructures et d’équipements scolaires modernes et énergétiquement efficients. Aussi, des formations des enseignants et des directeurs des écoles communautaires afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage et la gestion des établissements.

Pour l’occasion, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a souligné que le financement «intervient dans le contexte global marqué par le lancement d’un nouveau modèle de développement, qui accorde une place centrale au secteur de l’éducation et au capital humain».

«Je suis très heureuse d’annoncer cet ambitieux programme dédié à la scolarisation rurale au Maroc, puisqu’il s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Maroc visant à favoriser l’inclusion scolaire des jeunes marocains en milieu rural, en particulier des filles, et qu’il permettra aux jeunes générations de mieux s’insérer dans la société», a déclaré Flavia Palanza, directrice des opérations de la BEI dans les pays voisins de l’Union Européenne.

Chakib Benmoussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a indiqué pour sa part que «le modèle de l’école communautaire a démontré son importance et son efficacité dans plusieurs régions du Maroc et a permis d’améliorer de manière significative les taux de réussite dans ces zones et de baisser l’abandon scolaire».