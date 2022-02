Le procès d'Omar Radi reporté à vendredi suite à l'absence de la plaignante

La cour d'appel de Casablanca a renvoyé, mardi, l'examen du dossier du journaliste Omar Radi et de son confrère Imad Stitou à vendredi prochain, pour convoquer la plaignante.

La séance d'aujourd'hui, qui devait commencer à midi, a été d’abord retardée jusqu’à 13h, avant d’être reportée à vendredi prochain, rapporte Alyaoum24.

L'audience des journalistes @OmarRADI et @StitouImad est reportée au 15 février.

Lors de la séance précédente, la défense des journalistes avait mis en lumière les dysfonctionnements dans les procédures du dossier, que ce soit au stade de l'audition par la police judiciaire ou de l'exécution devant le juge d'instruction, rappelle la même source.

La défense a également appelé à convoquer un certain nombre de témoins, plaidant pour la nullité des procès verbaux établis par la Brigade nationale de la police judiciaire et arguant que la procédure de recherche préliminaire a été entachée d'un certain nombre d'infractions.

Le journaliste Omar Radi a été initialement condamné à six ans de prison, alors qu’Imad Stitou a écopé d’un an de prison.