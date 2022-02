Une ONG marocaine appelle le Parlement à voter contre un accord avec Israël sur les services aériens

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation sollicite l’appui des parlementaires. Dans une lettre ouverte, l’ONG demande aux députés et conseillers de voter contre le projet de loi n°47.21, portant approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement marocain et Israël, signé à Rabat le 11 août 2021.

Un texte que l’exécutif Akhannouch avait adopté, au même titre qu’un autre accord sur la coopération culturelle et sportive avec l’Etat hébreu, lors de sa réunion du 16 octobre, soit trois jours après avoir obtenu la confiance de la Chambre des représentants.

Dans sa missive, le Front rappelle que des conseillers parlementaires avaient vivement protesté, en octobre 2017, contre la présence à Rabat d’une délégation israélienne conduite par l’ancien député d’origine marocaine, Amir Peretz dans le cadre d’une conférence organisée par l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée en partenariat avec l’Organisation mondiale du commerce sur le thème : «Faciliter le commerce et les investissements dans la région méditerranéenne et africaine».

Le Maroc et Israël ont rétabli leurs relations diplomatiques le 10 décembre 2020.