Netflix dévoile «Inventing Anna», sa mini-série sur l'escroc de Marrakech

La plateforme américaine Netflix a dévoilé, il y a quelques jours, sa mini-série de neuf épisodes «Inventing Anna». Créée et produite par Shonda Rhimes, elle est basée sur un article du New York Magazine sur Anna Sorokin, surnommée «l’escroc de Marrakech».

L’histoire met en vedette Julia Garner en tant qu'escroc et Anna Chlumsky en tant que journaliste découvrant son histoire. La série regorge d'apparitions d’acteurs ayant figuré dans Grey's Anatomy ou encore Shondaland, comme le rapporte le magazine féminin Marie Claire. Elle relaye ainsi la vraie histoire d'Anna Sorokin, alias Anna Delvey, une jeune femme russe naturalisée allemande qui a réussi à escroquer plusieurs milliers de dollars à des jeunes new-yorkais faisant partie de la haute société.

En avril 2019, «l’escroc de Marrakech» a été jugée coupable de vol aggravé par la Cour suprême de Manhattan. Elle a également été condamnée à une amende de 24 000 dollars et à 199 000 dollars de dommages et intérêts. Elle cependant été innocentée de l’escroquerie concernant Rachel Williams.

En juin 2018, Shonda Rhimes a annoncé vouloir produire une série télévisée pour Netflix, fondée sur la vie de Delvey. La plateforme américaine et la société de production ont alors offert à l’«escroc de Marrakech» plus de 300 000 dollars américain pour les droits sur l'histoire de sa vie et des détails de son aventure. Un argent ayant servi pour rembourser notamment ses victimes.

Les médias américains ont rappelé qu’Anna Delvey et son amie, l'écrivaine de Vanity Fair Rachel Williams, avaient notamment passé un séjour extravagant au Maroc. La Germano-russe avait même laissé derrière elle une facture salée dans le royaume, réglée par Rachel Williams, après avoir loué un riad au prestigieux hôtel la Mamounia, pris des cours de tennis privés et déjeuné au bord de la piscine.