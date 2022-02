Dakhla : Le raid solidaire Sahraouiya revient pour sa 8e édition du 26 février au 5 mars

Le raid solidaire Sahraouiya revient à Dakhla pour sa 8e édition, du 26 février au 5 mars, avec la participation de 100 femmes du monde entier. Véritable hymne à la solidarité et à la paix, Sahraouiya réunit des femmes de différents horizons dans un challenge inédit à travers le sport et le dépassement de soi, précisent les organisateurs dans un communiqué paru lundi.

De tous horizons, du Maroc en passant par la France, la Colombie, le Soudan du Sud, Sainte-Lucie ou Israël, les participantes viennent soutenir l’esprit de Sahraouiya tout en découvrant la nature de Dakhla et du Sahara marocain. Outre la promotion de la solidarité et de l’entraide, Sahraouiya est «un raid responsable, durant lequel les valeurs de l’éco-citoyenneté et de la paix sont mises en avant et partagées».

Cette année, trois marraines porteront l’esprit de Sahraouiya. Il est question de Flora Coquerel, la franco-béninoise ancienne Miss France 2014. Elle est la figure principale de la série documentaire Mon Odyssée Africaine et porte-parole de l’association Kélina qui vient en aide aux enfants défavorisés au Bénin.

À ses côtés, on retrouve à nouveau Aicha Ech-Chenna, Présidente de l’Association Solidarité Féminine et marraine de cœur de Sahraouiya depuis sa création. Un hommage lui sera d’ailleurs consacré cette année pour son engagement dans le raid. Enfin, la dernière marraine sera Latifa Chérif, présidente de l’Association les amis du ruban rose, «courageuse guerrière dans la lutte contre le cancer du sein», précise le communiqué.

On retrouvera également plusieurs invitées d’honneur, comme Myriam Seurat, journaliste de France Télévision, Justine Hutteau, auto-entrepreneuse Franco-Belge ou encore Ulfat Haider et Vanessa Allouche venues d’Israël qui feront le Sahraouiya pour Jaffa Institute, une association qui œuvre au profit des enfants défavorisés.

Dans le respect de la lutte contre le Covid-19, le raid Sahraouiya s’est adapté en prenant une série de mesures de prévention des risques, comme le test systématique des participantes et des membres de l’équipe organisatrice avant leur arrivée à Dakhla, ou le respect des mesures de distanciation sociales et la tenue de toutes les réunions, briefings et repas en plein air.