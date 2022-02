Lancement du projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'Oriental

Le projet «Sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel dans la région de l’Oriental» a été lancé, lundi à Berkane, dans le but de favoriser un développement inclusif et durable de la région. Ce projet, inscrit dans le cadre du programme de développement local intégré de l’Oriental «DéLIO», est initié par l’Agence de l’Oriental en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l’UNESCO, le PNUD, la Wilaya, ainsi que le Conseil et les provinces de la région.

La cérémonie de lancement du projet s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, des gouverneurs des provinces concernées par la 1ère phase de ce projet, du directeur général de l’Agence de l’Oriental, Mohamed Mbarki, des élus, de représentants des institutions partenaires et d'acteurs de la société civile.

Les zones d’intervention choisies pour la 1ère phase de ce projet sont la préfecture d’Oujda-Angad et les provinces de Berkane, Taourirt, Figuig et Jerada, et ce processus de redynamisation du secteur de la culture et du patrimoine se décline en deux axes : la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et le soutien des jeunes dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Des ateliers autour de la mise en œuvre de la Convention de 2003 et la Convention de 1972 sur la Sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel seront organisés dans ces provinces. Au nombre de 8 par province, ils sont destinés à tous les acteurs concernés et seront animés par des experts mobilisés par l’UNESCO.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a salué ce projet visant à promouvoir le patrimoine de l’Oriental, mettant l’accent sur la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la région, dotées de sites historiques remontant à des milliers d’années.