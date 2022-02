Espagne : La justice donne raison à une famille réclamant le droit de ses enfants d’étudier l’islam

En Espagne, la justice a donné raison à une famille revendiquant le droit de ses enfants à étudier les principes de l'islam dans une école publique, rapporte El Pais. C’est le verdict prononcé par le tribunal supérieur de justice de la région autonome de Murcie dans le procès ayant opposé des parents de confession musulmane au département de l’Education, dirigé par Mabel Campuzano de Vox.

La responsable avait refusé de répondre favorablement aux requêtes qui s’appuient sur une loi datant de 1992 autorisant l’enseignement de l’islam à condition que les parents de 10 élèves le sollicitent dans une école publique, et ce conformément à l’accord conclu la même année entre l’Etat espagnol et la Commission islamique d’Espagne. Un texte que la dirigeante de Vox avait refusé d’appliquer, indique la mère de l'élève, de nationalité espagnole.

Dans sa décision, le tribunal a affirmé que Mme Campuzano a violé le principe constitutionnel de la liberté idéologique et religieuse des citoyens et le droit des parents pour que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse et morale conforme à leurs convictions.

Le département de l’Education de Murcie n’a pas encore annoncé son intention d’interjeter appel de ce verdict.