Maroc : Les chauffeurs de taxis affiliés à l'UMT dénoncent les hausses des prix du carburant

Le syndical national du secteur des taxis, affilié à l'Union marocaine du travail (UMT) a exprimé, ce lundi, sa ferme condamnation des hausses de prix du carburant et des biens de consommation, en affirmant que ces hausses «ne correspondent pas au revenu quotidien du citoyen et au pouvoir d'achat». Dans un communiqué consulté par Yabiladi, le syndicat s’est demandé sur le «sort du dossier de la commission parlementaire exploratoire sur les hydrocarbures, qui révélait les dérives et les manipulations du lobby à travers des profits imaginaires». La centrale syndicale s'est également interrogée sur les mesures prises à cet égard par le Conseil de la concurrence.

Le syndicat affilié à l’UMT a tenu le gouvernement comme «pleinement responsable du chaos qui a conduit à la situation actuelle» avec une «atteinte au pouvoir d'achat des professionnels en raison de la hausse des prix des carburants et des autres produits de consommation», accusant l’exécutif de «laisser le consommateur vulnérable à la cupidité d'un lobby contrôlant les rouages de l'administration marocaine». Le syndicat a ainsi appelé à prendre toutes les mesures légales pour réduire le prix du carburant, se disant «toujours accroché au droit de bénéficier de prix destinés aux professionnels comme c'est le cas pour la pêche maritime».

Il a aussi accusé l’exécutif d’être «responsable des tensions sociales provoquées par les retards de réforme et l’absence de mesures rapides pour alléger le fardeau de la souffrance quotidienne des chauffeurs avec les hausses des prix». Le communiqué appelle les professionnels à unir leurs forces, «en vue de toute bataille attendue pour la défense des droits légitimes contre la classe bourgeoise qui monopolise le marché commercial pour cette matière vitale, ce qui entraîne une augmentation de tous les biens de consommation».