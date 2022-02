Pays-Bas : Un Marocain et 4 autres individus arrêtés en possession de 2 tonnes de cocaïne

Dans le modeste village de Voorschoten, à quelques dizaines de kilomètres du port de Rotterdam aux Pays-Bas, les policiers néerlandais ont fait, en décembre, l’une des plus importantes saisies de drogues dures jamais réalisées dans le pays, mettant la main sur 2 tonnes de cocaïne d’une valeur estimée à 150 millions d’euros. Dans cette affaire, les policiers ont surveillé pendant près de 4 semaines un petit garage automobile dans une zone industrielle après avoir enregistrée, grâce à des balises GPS, des allers et venues de personnes suspectées de trafiquer de la drogue, rapporte cette semaine PZC.

Début décembre, la police avait suffisamment d’éléments pour faire une descente dans les locaux et la saisie a dépassé leurs espérances. Outre les 2 tonnes de cocaïne saisie, trois Néerlandais ont été interpellés (31, 34 et 39 ans), ainsi qu’un Turc de 47 ans et un jeune Marocain de 21 ans.

Durant près de 8 mois, les employés des entreprises avoisinantes ont été interpellés par le calme du garage en question, dont les volets restaient fermés, sans que l'affaire leur semble anormale ou qu'ils se doutent que le bâtiment servait à dissimuler de très grandes quantités de drogue.

Pas moins de 14 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, notamment des preneurs et des individus suspectés d’avoir aidé à blanchir l’argent du trafic et pour les autorités, d’autres arrestations pourraient suivre. Quant à la drogue saisie, elle a été détruite et le bâtiment a été fermée pendant 6 mois par la maire de Voorschoten, Nadine Stemerdink.