Plus de 800 participants à l'Éco-Trail du lac Lalla Takerkoust

Plus de 800 coureurs et bikers, ainsi que 600 accompagnateurs, ont participé, ce week-end, à la 4e édition de l’Éco-Trail du lac Lalla Takerkoust près de Marrakech.

Selon les organisateurs, le programme comprenait quatre parcours trail de 9 km, 19 km, 29 km et 42 km, un kids trail et deux distances bike de 35 km et 65 km.

Cette quatrième édition a, également, connu une action de collecte de déchets de plus de 5 tonnes, permettant de promouvoir une activité en pleine nature, respectueuse de son environnement, sa biodiversité et son écosystème.

Cette manifestation a été aussi marquée par une action sociale permettant la participation de 250 enfants, dont 200 des douars de la région, à une course de 3 km pour les initier et les sensibiliser sur la protection de l’environnement.