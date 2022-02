Pr. Ibrahimi : Il est peut être nécessaire de «mettre fin à la gratuité» des vaccins anti Covid-19

Le professeur Azedine Ibrahimi, membre du Comité scientifique national pour la gestion de la Covid-19, a rappelé dimanche que «tous ceux qui meurent aujourd'hui du Covid-19 sont des personnes de plus de soixante ans qui ont décidé de ne pas se faire vacciner». Dans un post sur sa page Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a ajouté que «les quelques personnes vaccinées qui décèdent, meurent à cause de leurs maladies chroniques et non du Covid-19».

Abordant les «questions que tout le monde se pose», l’expert s’est interrogé si «nous devons rester otage de ces sexagénaires non vaccinés à cause de leurs convictions personnelles», rappelant sous forme de question que «des salles entières» dans les hôpitaux sont réservées aux patients Covid «alors que les malades chroniques souffrent en silence pendant deux ans» et «des patients atteints de cancer, de maladies cardiaques et de diabète» se voient leurs opérations «programmés ou retardées» à cause de la pandémie.

«Puisque le Covid-19 est devenu une "grippe" [pour certains], faut-il que l'approche de gratuité (des vaccins, ndlr) se poursuive et attende indéfiniment que les gens eux-mêmes décident de s'engager avec nous dans cette démarche ?», s’est-il encore interrogé, en rappelant que «les vaccins pour la grippe sont payants».

«Nous devrions peut-être donner un délai pour terminer le protocole de vaccination et mettre fin à la gratuité. La vérité amère que nous devons admettre est que nous sous-estimons tout ce qui est gratuit...» Pr. Azedine Ibrahimi

Pour l’expert, «cette analyse pour sortir du stade de la gestion de crise par l'État et revenir à la gestion normale de notre santé comme une responsabilité personnelle a des conséquences pratiques au niveau individuel et institutionnel». «Alors, chacun de nous doit assumer sa responsabilité en tant qu'individu. Il faut savoir que pour reprendre une vie normale, le vaccin en tant que prévention est notre responsabilité, tout comme le port du masque comme précaution, effectuer des analyses en laboratoire, consulter un médecin ou encore prendre un médicament», conclut-il.