France : Lancement de l’Académie des talents de la Méditerranée au Forum des mondes Méditerranéens

Le Forum des mondes Méditerranéens, tenu les 7 et 8 février à Marseille sous l’initiative du Président français Emmanuel Macron, a été l’occasion de lancer officiellement l’Académie des talents de la Méditerranée, «un programme académique pour co-écrire le récit méditerranéen et inspirer des générations de Med-Changers», apprend-on d’un communiqué ce lundi.

En outre, le Forum a été l’occasion pour Emerging Mediterranean, programme d’accélération destiné aux entrepreneurs à forts impacts sociaux et environnementaux de la rive sud de la Méditerranée de tenir son sommet et d’annoncer le prochain appel à candidatures pour son 3e cycle au printemps 2022. Ce cycle sera enrichi par un partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) qui consacre l’extension du programme à 6 lauréats et le renforcement du volet assistance technique et accompagnement.

L’Académie des Talents de la Méditerranée sera portée par le Campus du développement en partenariat avec StartupBRICS (EMERGING Mediterranean), à l’initiative de l’AFD et de la délégation interministérielle de la Méditerranée. L’Académie sera «un parcours de formation/actions hybride et itinérant, assorti d’un programme de bourse pour permettre de créer des réseaux, développer les idées, acquérir de nouvelles compétences», précise le communiqué. M. Macron a souligné que l’Académie «s’inscrit dans une volonté politique de la France de soutenir la jeunesse désireuse de s’emparer de son destin et engagée dans la construction d’une Méditerranée positive».

Samir Abdelkrim, fondateur d’Emerging Mediterranean, a déclaré que «le rôle premier de l’Académie, est d’identifier des Med-Changers, c'est-à-dire des futurs talents des mondes méditerranéens afin de les accompagner et les faire grandir. Au travers de celle-ci, nous nous adressons directement aux acteurs identifiés de la société civile, sur lesquels repose en premier lieu ce projet de transformation et de révolution méditerranéenne».

Le programme vise des intellectuels, scientifiques, artistes, jeunes investis dans la chose publique, entrepreneurs, jeunes issus du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, avec un accent porté dans la sélection des profils sur les femmes et sur le thème de l’entrepreneuriat féminin. La phase pilote du projet vise une promotion de 15 «Med-Changers» issus des deux rives de la Méditerranée.