Sécheresse et rareté de l'eau : Les parlementaires saisissent le gouvernement

La commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants tiendra, le 1er mars, une réunion consacrée à la rareté de l’eau au Maroc ainsi que les mesures urgentes prises pour assurer la sécurité de cette denrée. Ainsi, le président de ladite commission a répondu à la demande des groupes d'opposition, ainsi que des élus du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM).

Selon des sources médiatiques, Mohamed Mellal a informé les membres de la commission de la date de cette réunion, qui sera marquée par la présence du ministre de l'Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, ainsi que le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE).

Sur le même sujet, les groupes d'opposition à la Chambre basse ont appelé à des réunions urgentes de quatre commissions, en présence du ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki et de la ministre de l'Économie et des finances, Nadia Fattah Alaoui. Dans une correspondance, les élus de l’opposition ont expliqué que leur demande intervient «à la lumière de la situation difficile de la crise de l'eau».

Une crise «qui s'est aggravée cette année en raison de la pénurie de cette substance vitale, compte tenu de la faible quantité des précipitations, ce qui laisse présager une vague de soif qui commence à se profiler désormais dans un certain nombre de zones rurales et montagneuses, en plus des graves effets sur l'agriculture et l'élevage», ont-ils ajouté.

À la Chambre des conseillers, des élus ont également appelé la présidence de la Chambre haute à solliciter une réunion de la Commission des secteurs productifs, en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, afin de discuter des répercussions du retard des précipitations cette année sur la saison agricole.