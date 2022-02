Ukraine-Maroc : La RAM et Air Arabia déploient des vols de rapatriement

Faute de désescalade en Ukraine, l’ambassade du Maroc à Kiev a appelé, samedi, les ressortissants marocains à quitter le pays de l'Est de l'Europe. Pour assurer le rapatriement et renforcer l’offre des vols commerciaux disponible, Air Arabia a annoncé avoir programmé un vol spécial pour les Marocains résidents en Ukraine mardi 15 février. Il décollera de Kiev à 05h10 à destination de Tanger.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web https://t.co/QYW1hytvoT

Pour sa part, la Royal Air Maroc assurera un vol de rapatriement au départ de Kiev le mardi 15 à destination de Casablanca. Selon le site de la compagnie, un vol direct est prévu à 18h10 heure locale, pour une arrivée prévue à 5h15 à Casablanca (heure marocaine).

Pour plus d'info, rendez-vous sur notre site web https://t.co/wdqI5xusFf

Dans un communiqué publié ce lundi, l’ambassade du Maroc à Kiev a annoncé, qu’un numéro vert gratuit a été mis en place à la disposition des Marocains établis en Ukraine pour répondre à toutes leurs questions. Un autre numéro pour les appels depuis le Maroc a également été mis en place.

Numéro vert gratuit depuis l’Ukraine : 0800 50 26 83

Numéro depuis le Maroc : 0537 66 33 00

Malgré les négations de Moscou, les États-Unis continuent d'assurer qu’une offensive russe pourrait être lancée sur l’Ukraine «à tout moment». Face à l’évacuation d’une grande partie des représentations américaines en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky essaie d’éviter que le pays et ses alliés n'entrent dans un état de panique qu’il qualifie comme «le plus grand ennemi du peuple» et «le meilleur ami de ses ennemis».