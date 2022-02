Situation en Ukraine : Air Arabia assurera un vol de rapatriement de Kiev vers Tanger mardi 15 février

Faute de désescalade en Ukraine, l’ambassade du Maroc à Kiev a appelé, samedi, les ressortissants marocains à quitter le pays de l'Est de l'Europe. Pour assurer le rapatriement et renforcer l’offre des vols commerciaux disponible, Air Arabia a annoncé avoir programmé un vol spécial pour les Marocains résidents en Ukraine mardi 15 février. Il décollera de Kiev à 05h10 à destination de Tanger.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web https://t.co/QYW1hytvoT — Air Arabia (@airarabiagroup) February 14, 2022

L’ambassade du Maroc en Ukraine a mis à disposition des ressortissants dans le pays des numéros de téléphone pour les assister, à savoir : 00380931961457 ; 00380637837591 et 00380930590259.

Malgré les négations de Moscou, les États-Unis continuent d'assurer qu’une offensive russe pourrait être lancée sur l’Ukraine «à tout moment». Face à l’évacuation d’une grande partie des représentations américaines en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky essaie d’éviter que le pays et ses alliés n'entrent dans un état de panique qu’il qualifie comme «le plus grand ennemi du peuple» et «le meilleur ami de ses ennemis».