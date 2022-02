Une organisation dissidente du Polisario souhaite un dialogue intersahraouis en Espagne ou en Mauritanie

Le Mouvement Sahraouis pour la Paix (MSP) lance un appel pour l’organisation d’un dialogue intersahraouis, devant réunir «toutes les sensibilités politiques». L’initiative a pour objectif d'«ouvrir un débat national, honnête, franc et rationnel sur la situation actuelle et les moyens d'en sortir, et de développer une vision et des stratégies futures objectives et applicables, en évitant la politique de gaspillage des opportunités et en traitant avec la communauté internationale en vue de parvenir à une solution juste et consensuelle» pour le conflit.

Ce dialogue, précise le MSP dans un communiqué, est ouvert «aux associations civiles sahraouies, les élus, les notables et aux fils et petits fils des membres de l’Assemblée générale sahraouie (la Jamaa Sahraouie)». Cette dernière instance avait vu le jour en 1967 sous la colonisation espagnole. Son pouvoir était strictement consultatif. Le MSP propose de tenir son projet de dialogue en Mauritanie ou en Espagne.

Le MSP a réitéré son appui aux efforts menés par l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, l’Espagne et les Etats-Unis en vue d’une relance du processus des pourparlers en rade depuis mars 2019.