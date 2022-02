Covid-19 au Maroc : 634 nouvelles infections et 15 décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 634 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 12 995 tests réalisés, portant à 1 155 165 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 702 344 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, 23 137 116 personnes ont reçu la deuxième et 5 089 940 personnes ont reçu la troisième.

Le Maroc a enregistré 4 299 nouvelles guérisons, portant à 1 123 370 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,2%.

En revanche, 15 décès ont été enregistrés entre samedi et dimanche, portant à 15 781 le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc et le taux de létalité de 1,4%. Il s’agit de 3 décès recensés à Casablanca-Settat, 2 à Fès-Meknès, 2 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 dans l’Oriental, 2 à Marrakrch-Safi, 2 à Laâyoune-Sakia El Hamra, 1 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 1 à Guelmim-Oued Noun.

Le Maroc compte désormais 16 014 cas actifs sous traitement. 514 patients restent dans un état critique (dont 47 nouveaux cas lors des dernières 24h) alors que 25 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 9,8%.

Le ministère indique aussi qu’en plus des tests réalisés au niveau régional/provincial, 17 489 tests antigéniques rapides ont été effectués au niveau des aéroports chez les voyageurs durant les dernières 24 heures.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Fès-Meknès arrive en tête avec 135 cas : 78 à Fès, 24 à Meknès, 22 à Taza, 5 à El Hajeb, 3 à Sefrou, 2 à Ifrane et 1 à Taounate. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra suit avec 99 cas : 52 à Rabat, 21 à Skhirat-Témara, 14 à Kenitra, 5 à Salé, 4 à Sidi Kacem, 2 à Khemisset et 1 à Sidi Slimane.

Casablanca-Settat suit avec 93 cas : 70 à Casablanca, 6 à Nouaceur, 6 à El Jadida, 5 à Berrechid, 3 à Mohammedia, 1 à Settat, 1 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour. De plus, 83 infections ont été recensées dans l’Oriental : 44 à Oujda-Angad, 26 à Berkane, 11 à Nador, 1 à Guercif et 1 à Figuig.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recensé, pour sa part, 59 cas : 23 à Tétouan, 17 à Al Hoceima, 7 à Tanger-Asilah, 5 à Chefchaouen, 4 à M’Diq-Fnideq, 2 à Ouazzane et 1 à Larache. Marrakech-Safi a enregistré, de son côté, 42 infections : 23 à Marrakech, 11 à Safi, 4 à Kelaa des Sraghna, 2 à Essaouira et 2 à Youssoufia.

Il s’agit également de 37 cas confirmés à Souss-Massa (29 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 5 à Taroudant, 1 à Tiznit, 1 à Inzegane-Ait Melloul et 1 à Chtouka-Ait Baha), 35 infections recensées à Laâyoune-Sakia El Hamra (26 à Laâyoune, 8 à Boujdour et 1 à Tarfaya) ainsi que 31 cas enregistrés à Beni-Mellal-Khénifra (10 à Beni Mellal, 8 à Khénifra, 6 à Khouribga, 6 à Fqih Bensaleh et 1 à Azilal).

Enfin, 13 nouveaux cas ont été recensés à Drâa-Tafilalet (9 à Ouarzazate, 2 à Zagora, 1 à Tinghir et 1 à Errachidia) contre 7 infections dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).