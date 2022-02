Le saviez-vous ? 34% des étrangers en Corse sont Marocains

Les Marocains constituent, en 2021, la première communauté étrangère en Corse. Selon Le-Cartographe.net, qui cite les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), basées sur le recensement de la population de 2021 et qui seront prochainement publiées, les Marocains représentent, l’année dernière, 34% des étrangers sur l’île. Ils devancent ainsi les Portugais (27%), les Italiens (14%), les Tunisiens (7%) et les Algériens (4%).

En 2018, 1/10 hab est immigré en Corse.

Originaires principalement d’Europe et Maghreb. Les ho st nbreux à être ouvriers ds le bâtiment (2/3). Les femmes + services directs aux particuliers, aide à domicile, ménages, restauration (1/2).#LeCartographe pic.twitter.com/EIVkkwZdFR — Le Cartographe ? ? (@lecartographe) February 12, 2022

Dans une étude intitulée «Les immigrés en Corse : toujours une immigration européenne de travail» et qui repose les données du recensement 2018 en France, l’INSEE a indiqué, en juillet dernier, qu’en Corse, 33 600 immigrés habitaient sur l’Île, représentant 9,9% de la population insulaire. Son étude indique qu’en 2018, sur l’Île de beauté, un habitant sur dix était un immigré. «Originaires principalement d’Europe, ce sont majoritairement des hommes actifs. Ils sont nombreux en particulier à être ouvriers dans le bâtiment. Moins souvent en emploi et à temps plein, les femmes immigrées sont fréquemment employées dans les services notamment en tant qu’aides à domicile», poursuit-on.

Mais bien l’immigration d’origine européenne soit majoritaire, «le Maroc reste le premier pays d’origine des immigrés en région (29,1%)», devant le Portugal. «Ces deux pays représentent la majorité de la population immigrée insulaire (53,2%)», poursuit la même source.

L’étude ajoute que la population immigrée insulaire a toutes les caractéristiques d’une immigration de travail. En particulier, elle est majoritairement masculine (54,0% contre 48,7% en France Métropolitaine). De plus, parmi les hommes immigrés, ceux en âge de travailler (de 15 à 64 ans) sont surreprésentés (78,7% contre 62,0% en moyenne masculine régionale). Enfin, leur taux d’activité (83,2% contre 76,9%) et d’emploi (74,0% contre 69,4%) sont aussi supérieurs à ceux de la population masculine régionale.