Maroc : L’erreur du nom de Bayt Dakira en hébreu et en amazigh ne passe pas

Les erreurs de traduction de l’arabe vers d’autres langues sont monnaie courante et se retrouvent parfois au cœur de polémiques. La dernière en date concerne la maison de la mémoire et de l’histoire «Bayt Dakira», qui est un musée juif situé au cœur de la médina de la ville d'Essaouira.

Ainsi, sur son compte Twitter, le Franco-marocain et secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain (FFJM), Simon Haim Skira a pointé, vendredi, une erreur de traduction du nom dudit musée, de l’arabe à l’hébreu. «L'hébreu c'est bien, mais il doit être juste. On ne peut pas traduire en hébreu Dakira et écrire Poignardé», s’est-il indigné sur son compte Twitter. «Je ne sais pas qui a traduit cette plaque. Je ne souhaite pas que les touristes d'Israël et autres hébraïsants du monde sourient», a-t-il ajouté.

L'hébreu c'est bien, mais il doit être juste. On ne peut pas traduire en hébreu DAKIRA et écrire POIGNARDÉ ! Il aurait fallut écrire דאקירה et non דקירה

En réaction à cette publication, l’associatif et écrivain Aziz Laafou a précisé, pour sa part, que même la traduction en amazighe du nom du musée n’est pas non plus la bonne. «Même chose en tamazight. Il n’y a pas de Bayt en tamazight, il y a Taddart ou Tigmi. Dakira, c'est Tawngimt», a-t-il précisé. «Le Tamazight est une langue exactement comme l'arabe et le français et bien sûr l'hébreu…Laissez les langues à leur spécialistes», a-t-il conclu.

A rappelé que le roi Mohammed VI a visité, en janvier 2020, Bayt Dakira, après des travaux de restauration de l’espace qui comprend également la Synagogue «Slat Attia» et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam.