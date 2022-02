Maroc : 500 MDH pour renforcer l’infrastructure destinée à la culture et aux jeunes dans l'Oriental

Les conventions ont été signées par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le CRO, le gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, et l’Agence de l’Oriental. / DR

Plusieurs conventions ont été signées, vendredi au siège du conseil de la région de l'Oriental (CRO) à Oujda, dans le but de renforcer l’infrastructure destinée à la culture et aux jeunes au niveau de la région, pour un montant global de près de 500 millions de dirhams (MDH). Ces conventions ont été signées par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le président du CRO, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et le directeur général de l’Agence de l’Oriental, Mohamed Mbarki.

Ces conventions portent sur plusieurs grands projets, dont la construction d’un théâtre à Nador et la réalisation de maisons de la culture à travers l’ensemble des provinces de la région, qui bénéficieront également d’autres projets destinés au secteur de la jeunesse. Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mohamed Mehdi Bensaid a indiqué que cet investissement important s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs orientations contenues dans les discours royaux et relatives au domaine de la culture, ajoutant que sa visite à la région de l’Oriental vise à lancer des investissements et réaliser des infrastructures dans ce sens.

Mettre en place des industries culturelles et promouvoir une culture de proximité nécessite de réaliser au préalable des infrastructures culturelles, à même de créer un marché pour les artistes et cinématographes et tous ceux qui travaillent dans ce domaine, a-t-il souligné. L’existence d’infrastructures culturelles aura aussi pour effet d’encourager le secteur privé à investir dans ce domaine, a affirmé le ministre, relevant qu’un investisseur privé s’apprête à construire trois complexes cinématographiques à Nador, Berkane et Oujda.

De son côté, le président du CRO, Abdenbi Bioui a estimé que la signature de ces conventions permettra d’impulser l’économie culturelle dans la région.