Maroc : La SNRT célèbre la Journée mondiale de la radio avec les étudiants journalistes

A l’occasion de la Journée mondiale de la radio, la Société aationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a délocalisé, vendredi, sa matinale du direct Inter matin à l’Université internationale de Rabat (UIR). Des professeurs marocains et étrangers, des spécialistes et experts ainsi que des étudiants ont participé à cet événement spécial, tenu au sein du campus de l’Université.

L’occasion a été pour les étudiants de la filière Sciences de la communication et du journalisme, lancée depuis 2020-2021, de s’ouvrir au milieu professionnel de leur formation à travers la SNRT, indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Les étudiants ont ainsi pu s’introduire dans le monde radiophonique et interagir avec les intervenants et l’animateur.

Cette rencontre a également été l’opportunité de commémorer la Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11 février. Le journaliste Hicham Lazrak, animateur de cette matinale aux côtés de Saïda Sibari, a souligné le rôle des médias comme outil puissant qui touche 95% de la population à l’échelle mondiale, constituant une plateforme idoine pour la liberté d’expression, le divertissement et la fiabilité et la crédibilité de l’information. Le rôle de Radio chaîne Inter a été mis en avant, notamment pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et les efforts pour s’ouvrir davantage sur les jeunes, à travers une programmation basée sur la proximité et l’interactivité.